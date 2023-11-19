Советы врачей для метеозависимых на время магнитной бури: как себя вести и что есть

С 22 по 26 ноября жителей столичного региона ожидает магнитная буря.По данным Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН с 22 по 26 ноября жителей столичного региона ожидает магнитная буря, врачи дают советы метеозависимым, сообщает Вечерняя Москва.
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