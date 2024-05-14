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Путин назвал Си Цзиньпина мудрым и дальновидным политиком

Путин назвал Си Цзиньпина мудрым и дальновидным политиком

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина мудрым и дальновидным политиком, который играет значимую роль в развитии российско-китайских отношениях.

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