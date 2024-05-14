Путин назвал Си Цзиньпина мудрым и дальновидным политиком

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина мудрым и дальновидным политиком, который играет значимую роль в развитии российско-китайских отношениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии