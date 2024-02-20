Netflix представил документальную драму «Эйнштейн и бомба»

Netflix 19 февраля представил документальную драму Энтони Филипсона «Эйнштейн и бомба». Ирландский актер Эйдан МакАрдал сыграл Эйнштейна в третий раз за карьеру — он уже делал это в 2005 году в игровом фильме «Великая формула Эйнштейна» и в документальном «Большие идеи Эйнштейна: Новая звезда».