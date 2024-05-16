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«Региша сказала, что, возможно, от нас уйдет», – Влад Топалов просит Тодоренко родить третьего ребенка

«Региша сказала, что, возможно, от нас уйдет», – Влад Топалов просит Тодоренко родить третьего ребенка

Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают двоих общих детей. Звездные супруги радуются родительским хлопотам и мечтают о третьем ребенке.

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