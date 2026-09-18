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Талалаев после поражения от «Зенита» заявил о нарушении дисциплины футболистом «Балтики»: «Надо было признаться»

Талалаев после поражения от «Зенита» заявил о нарушении дисциплины футболистом «Балтики»: «Надо было признаться»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил о нарушении игровой дисциплины со стороны марокканского полузащитника Аймана Мурида в домашнем матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом».

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