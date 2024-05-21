МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Сорокин
    Как только падёт Волчанск, Харькову - кранты, однозначно!Волчанск преврати...
  • Владимир Уфимцев
    ...объективную и бесстрастную оценку его деятельности и роли его в смерти Сталина, Берии, уничтожении всей "сталинско...Путин вновь попро...
  • Владимир Уфимцев
    Как жаль, что нет в Кремле людей, подобных Сталину и самому эффективному "менеджеру" ХХ века, Почетному Гражданину СС...Путин вновь попро...

Золотой вопрос между Россией и Францией, Ельцин и здесь «постарался»

Золотой вопрос между Россией и Францией, Ельцин и здесь «постарался»

29K прочитали Франция вышла из Первой мировой войны обладательницей самого крупного в Европе золотого запаса и по количеству золота была на втором месте после США, однако часть этого золота принадлежала России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Уж очень часто у нас лопухов захватывают золотые резервы, кто нибудь сомневается? Вот и сейчас у нашей новой России уже оттяпывают с наших золотовалютных  резервов проценты и со слюнами смотрят на наши  золотовалютные резервы!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх