Золотой вопрос между Россией и Францией, Ельцин и здесь «постарался»

Зоя Копань

Уж очень часто у нас лопухов захватывают золотые резервы, кто нибудь сомневается? Вот и сейчас у нашей новой России уже оттяпывают с наших золотовалютных резервов проценты и со слюнами смотрят на наши золотовалютные резервы!