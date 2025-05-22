Врач предупреждает о риске канцерогенов в кофейных капсулах

Фуран, образующийся при обжарке кофейных зерен, присутствует во всех видах кофе.Доктор Мануэль Висо призвал потребителей ограничить употребление капсульного кофе, ссылаясь на содержание в нем фурана – соединения, классифицируемого как возможный канцероген.