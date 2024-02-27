Жители ЯНАО получат награды за сообщения о поджигателях и нарушителях ПДД

Власти ЯНАО объявили о вознаграждении за сообщения о поджигателях лесов. Также материально поощряются сообщения о нарушении правил дорожного движения, деньги можно получить и за сообщения о преступлениях.
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