Стоп-слово: 7 фраз, которые нельзя говорить партнеру

Рассказываем о главных запретных фразах, способных разрушить даже самый крепкий союз. Существуют такие слова, которые способны ранить сильнее, чем любой поступок, даже если нам кажется, что мы ничего плохого не сказали.
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