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«…Если надоели – выгоняй их!» – говорит сын матери про свою жену и детей

«…Если надоели – выгоняй их!» – говорит сын матери про свою жену и детей

«…Если надоели – выгоняй их!» – говорит сын матери про свою жену и детей— …Сыну тридцать один, невестка на пару лет младше, двое детей у них, старшему почти четыре, младшему год будет в мае, – рассказывает пятидесятидевятилетняя Мария Федоровна.

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