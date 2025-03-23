ГД РФ в марте обсудит запрет рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Государственная дума РФ на следующей неделе рассмотрит законопроект о введении запрета на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных и международных организаций, деятельность которых была признана нежелательной на территории страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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