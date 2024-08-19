Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 447 подписчиков

Маск заявил, что не дарил Tesla Cybertruck Кадырову (ФОТО, ВИДЕО)

Маск заявил, что не дарил Tesla Cybertruck Кадырову (ФОТО, ВИДЕО)

Американский миллиардер Илон Маск опроверг, что дарил главе Чечни Рамзану Кадырову автомобиль Tesla Cybertruck.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх