Психолог рассказала о причинах частых ночных кошмаров

Сны могут быть разными и не всегда приятными — иногда людям снятся кошмары. О том, почему так происходит, чем угрожают кошмары и что с ними делать, «Известиями» 31 мая рассказала клинический психолог Екатерина Клименко.
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