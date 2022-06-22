Бриттни Грайнер названа почетным участником Матча звезд WNBA

Бриттни Грайнер, находящаяся под арестом в Москве, была названа почетным участником Матча всех звезд женской НБА, который состоится 10 июля в Чикаго.
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