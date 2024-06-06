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Миротворческая кость Байдена: демократы идут ва-банк

Миротворческая кость Байдена: демократы идут ва-банк

Стратегический провал Израиля, зверствующего в Газе, очевиден. «Байдену тоже отступать некуда — до дебатов с Трампом 27 июня нужно продемонстрировать миротворческий успех в Газе, без которого невозможно выиграть дебаты и выборы (раскол электората демократов по вопросу Газы), проиграв дебаты Байден потеряет возможность выдвижения от демократической партии и пост Президента», — пишет Канал визионера.

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