Миротворческая кость Байдена: демократы идут ва-банк

Стратегический провал Израиля, зверствующего в Газе, очевиден. «Байдену тоже отступать некуда — до дебатов с Трампом 27 июня нужно продемонстрировать миротворческий успех в Газе, без которого невозможно выиграть дебаты и выборы (раскол электората демократов по вопросу Газы), проиграв дебаты Байден потеряет возможность выдвижения от демократической партии и пост Президента», — пишет Канал визионера.