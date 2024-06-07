Свыше 70 гектаров земли обработают от борщевика в Солнечногорске в июле

Работы по ликвидации борщевика Сосновского продолжаются в Солнечногорске. Общая площадь борьбы с сорняком составит 74,2 гектара на 338 земельных участках муниципальной и неразграниченной государственной собственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии