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Политологи: Путин в послании Федеральному собранию может обратиться к народу Украины

Политологи: Путин в послании Федеральному собранию может обратиться к народу Украины

Президент России Владимир Путин может обратиться к украинскому народу в своем выступлении перед Федеральным собранием РФ, заявив о важности противостояния коллективному Западу, а также рассказав о возросшей за последний год роли регионов.

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