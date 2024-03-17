Каждый третий россиянин попадает в группу риска по инсульту из-за переработок

Специалисты компании «Нутриция» из аналитического отдела Нутридринк 200, провели опрос среди россиян с целью выяснить, какие факторы риска развития инсульта наиболее часто присутствуют в их повседневной работе.
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