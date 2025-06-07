Царьград Коллаж Царьграда Трамп пошёл на поклон к Си Цзиньпину, позвонив в Пекин, куда и был "вызван на ковёр".
Позвонил, вызвал на ковёр: Си Цзиньпин показал всем, как надо обращаться с Трампом
Комментарии
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С
Станислава
Сосать это твоё привычное дело недоносок?
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8 час.
АС
Александр Сысоев
В России живет порядка 140 млн. человек, а Китае 1,5 млрд. человек. Почувствуй разницу! Отсюда и экономические показатели, стратех ты херов. Иногда лучше молчать, может тогда и за неглупого сойдешь. Так что соси гранит школьной арифметики.
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2 час.
Велес Rus
Это рыжий и престарелый идиот такой же, как бывший - только не падает! Он тоже забывает, что говорил вчера… А вообще, пора хватит жопу лизать этому козлу! Мы РУССКИЕ! Пусть свою жопу берегут! Обосрутся писку дрочить…
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21 мин.
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