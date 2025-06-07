Позвонил, вызвал на ковёр: Си Цзиньпин показал всем, как надо обращаться с Трампом

В России живет порядка 140 млн. человек, а Китае 1,5 млрд. человек. Почувствуй разницу! Отсюда и экономические показатели, стратех ты херов. Иногда лучше молчать, может тогда и за неглупого сойдешь. Так что соси гранит школьной арифметики.

Велес Rus

Это рыжий и престарелый идиот такой же, как бывший - только не падает! Он тоже забывает, что говорил вчера… А вообще, пора хватит жопу лизать этому козлу! Мы РУССКИЕ! Пусть свою жопу берегут! Обосрутся писку дрочить…