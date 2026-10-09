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Туристы на Ямале смогут оформить «паспорт уральца»

Туристы на Ямале смогут оформить «паспорт уральца»

В Салехарде любителям туристических походов начнут выдавать «паспорт уральца». Первые путешественники получат их уже в конце октября на базе туристического центра «Визит-Чум», сообщила директор туроператора «DiscoverYamal» Зельфира Махмутова.

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