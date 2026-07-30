Этот день в авиации. 30 июля

1863 - в Париже Феликс Надар выступил со своим «Манифестом динамического воздухоплавания», провозглашавшим необходимость управления полета человеком, и вызвавшим повышенный интерес к теме воздухоплавания и авиации.
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