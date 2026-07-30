Авиаторы и их д...
ГлавнаяНовоеAviaSafety"Люди и авиация"ЮморБиблиотекаНовости АОНКурилка
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авиаторы и их друзья

80 710 подписчиков

Этот день в авиации. 30 июля

Этот день в авиации. 30 июля

1863 - в Париже Феликс Надар выступил со своим «Манифестом динамического воздухоплавания», провозглашавшим необходимость управления полета человеком, и вызвавшим повышенный интерес к теме воздухоплавания и авиации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии