Польша требует от России объяснений по поводу «ракетного прорыва»

Польша заявила, что потребует от России объяснений «нового нарушения воздушного пространства» после того, как российская ракета нарушила воздушное пространство страны примерно на 2 км в воскресенье утром, прежде чем вернуться на территорию Украины.
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