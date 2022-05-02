В петербургский центр содержания мигрантов едва не пронесли наркотики в йогурте

Посылка с наркотиками едва не попала к постояльцам центра содержания мигрантов в Петербурге. Приезжий из Узбекистана пытался пронести амфетамин в коробочках с йогуртами, пишет телеканал 78 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.