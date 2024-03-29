Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Армяне претендует на Ростовскую область. Всё, что нужно знать о проекте "Великая Армения" от диаспор

Армяне претендует на Ростовскую область. Всё, что нужно знать о проекте "Великая Армения" от диаспор

Сегодня Армения - небольшая страна, расположенная среди гор и не имеющая выхода к морю. Но было время, когда она называлась Великой Арменией и простиралась от моря до моря.

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Комментарии
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N
Nata
Терроризм терроризмом, но надо смотреть в комплексе на все &quot;заявки&quot; бывших союзных и дружественных республик.  Все заявки на территории России кто-то очень технично режиссирует. Полякам для аппетита Калининградскую область и земли до Брянска в умы подкидывают, украинцам предлагалось так же не мало включая Смоленскую землю, армянам - Ростовскую область, казахам аж до Кремля и т.д. Кому-то очень хочется разодрать Россию на лоскутное одеяло , где и сами &quot;едоки&quot; затем меж собой рубиться будут, уничтожая даже остатки присутствия нашего этноса.
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20 час.
Н
Николай
&quot;...Полякам для аппетита Калининградскую область...&quot; Ну это Вы погорячились!!! У поляков 2/3 Восточной Пруссии, у нас только 1/3. Немцы будут ВЕСЬМА ПРОТИВ!!!
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20 час.
N
Nata
Так кукловоду это только на руку - пусть меж собойчики устраивают, а  он под шумок собственную выгоду будет иметь. Да и поговорку об аппетите во время еды никто не отменял.
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20 час.

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