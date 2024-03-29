Армяне претендует на Ростовскую область. Всё, что нужно знать о проекте "Великая Армения" от диаспор

N

Nata

Терроризм терроризмом, но надо смотреть в комплексе на все "заявки" бывших союзных и дружественных республик. Все заявки на территории России кто-то очень технично режиссирует. Полякам для аппетита Калининградскую область и земли до Брянска в умы подкидывают, украинцам предлагалось так же не мало включая Смоленскую землю, армянам - Ростовскую область, казахам аж до Кремля и т.д. Кому-то очень хочется разодрать Россию на лоскутное одеяло , где и сами "едоки" затем меж собой рубиться будут, уничтожая даже остатки присутствия нашего этноса.