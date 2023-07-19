Военное обозрение

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Глава Крыма: Из-за пожара на полигоне перекрыта автотрасса «Таврида»

Глава Крыма: Из-за пожара на полигоне перекрыта автотрасса «Таврида»

Пожар на военном полигоне в Кировском районе Республики Крым привел к перекрытию автомобильного движения на магистрали «Таврида».

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