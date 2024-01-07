Soir: Бельгия предложит еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Евросовета

Правительство Бельгии планирует предложить кандидатуру европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, который отвечает за блокировку российских активов и разработку плана их конфискации, на пост генерального секретаря Совета Европы.
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