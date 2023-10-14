Вокалистка из Новосибирска спела для всей страны в шоу «Ярче звёзд»

Уроженка Новосибирска Диана Соколова давно увлекается вокалом — это ее главное хобби. Сибирячка неоднократно выступала на разных площадках столицы Сибири, срывала овации, но тем не менее, артистом девушка становится не хочет.
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