Израиль фактически вывел свои тяжелые войска из южных районов Сектора Газы. Это ни победа и ни поражение, это огромный северный пушной зверёк писец для суверенитета Тель-Авива.
Дехамассанизация закончена, забудьте
Комментарии
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Eduard
Сколько бы кореша США не убили,ни они ни Европа бто не "видят",они только "видят" права геев и прочих дегенератов!
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10 час.
Eduard
Как видите США все в мире преступления оплачивает,хотя сами банкроты давно!
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10 час.
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