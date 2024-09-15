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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Консоль останется основным бизнесом для PlayStation, несмотря на растущую популя...

Консоль останется основным бизнесом для PlayStation, несмотря на растущую популя...

Консоль останется основным бизнесом для PlayStation, несмотря на растущую популярность ПКВо время недавнего интервью Nikkei Хидеаки Нишино, генерального директора Platform Business Group в Sony Interactive Entertainment, спросили о ценности домашних консолей PlayStation на фоне растущей популярности ПК-гейминга.

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