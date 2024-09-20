Арестован Белый. Командир штурмового отряда 110 бригады Владимир Новиков. Трижды награжденный орденом Мужества, под его командованием бойцы участвовали в освобождении Авдеевки и Красногоровки.
"Бородатые «барыги» спровоцировали конфликт, вдесятером напали на Белого и его жену. Потом написали на боевого командира донос и упекли его под арест" — Яна Поплавская
Комментарии
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Власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банковскими жуликами по указанию МВФ и ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры, решающие все проблемы с продажными чиновниками и депутатами.
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27 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Всех этих ржавых бородатых пидоров расстрелять по законам военной операции!!! Командира подразделения под арест из-за их вонючей кляузы!!!!!!!????????? Андрей Рэмович, Александр Иванович на вас вся НАДЕЖДА КОРЕННОГО РУССКОГО НАРОДА!!!
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23 мин.
NД
Nina Данилова
Боже ,помоги нашим бойцам отвергать эту страшную дурь,а Поплавской которая не боится нам сообщать, огромное спасибо.Всех барыг к стенке.
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10 мин.
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