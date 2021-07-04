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Проект Сталина по изменению климата СССР. «Великое преобразование» планировали сделать за 16 лет

Проект Сталина по изменению климата СССР. «Великое преобразование» планировали сделать за 16 лет

20 октября 1948 года Иосиф Сталин распорядился начать план по кардинальному изменению климата в СССР.

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Елена Мамонова
Глобально задачи решали
Светлана Снегина
планы то какие были
Гондыр пие
Чем больше живу, тем больше ненавижу дегенерата Хрущёва. С него начался закат СССР. Амбиций у этого недоумка было много, а способностей ноль.
Evgenija Palette
Зато в избытке были зависть, ненависть и непомерные амбиции. (Как и положено упырю, недоноску, политическому выкидышу, да еще с еврейскими корнями. (Настоящая фамилия его Перельмутер из Курска. ( А на Украине он долгое время был Первым секретарем, от чего многие думают, что он хохол с большим пузом, внутри которого - необъятное количество кукурузы). Известный исторический психотип. Вспомним Римского Императора Нерона ("Какой Великий артист умирает"), бессмертная фраза которого никогда не исчезнет из сознания всех живущих. Так, вот, Перельмутер не хотел умирать просто серой мышью. Потому и затеял все эти громкие блеяния на ХХ Партсъезде о"Культе Сталина"... И все гадости, которые он сделал нашей стране, коих не счесть, этот дурак делал только для того, чтобы остаться в истории. И ОСТАЛСЯ...
Николай Краснопольский
Недаром эта сволочь обвинялась в троцкизме, жаль вовремя не вычистили, а еще говорят о жесточайших сталинских репрессиях, одной недобитой сволочи хватило, чтобы начать развал СССР.

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