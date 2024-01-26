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Задержанный за «откаты» депутат приказывал подчиненным ломать компьютер отверткой

Задержанный за «откаты» депутат приказывал подчиненным ломать компьютер отверткой

Телеканал NHK сообщил, что депутат от правящей Либерально-демократической партии Японии Ёситака Икэда, который ранее был задержан за получение «откатов» от своей фракции, давал указания своим подчинённым сломать отверткой компьютер в своем офисе .

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