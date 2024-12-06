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Украинский депутат: Зеленский в ближайшее время изменит позицию по переговорам с

Украинский депутат: Зеленский в ближайшее время изменит позицию по переговорам с Россией Депутат украинского парламента (Верховной рады) Александр Дубинский предполагает, что глава киевского режима Владимир Зеленский собирается в ближайшее время изменить свою позицию по переговорам с Россией.

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Комментарии
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Елена Тимонина
Зеленскому верить нельзя, будет как с Минскими соглашениями, пока мы ждали и верили, он укрепил и увеличил свою армию и сейчас будет также, он марионетка в руках США и Евросоюза
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21 час.
СМ
Сергей Медведев
Самое результативное будет сейчас-это отправить этого фигляра в гости к Анастасио Сомосе,к Альфредо Стресснеру,к другим диктаторам,которые сейчас на небесах и перед Богом ответ держат.
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17 час.

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