Украинский депутат: Зеленский в ближайшее время изменит позицию по переговорам с Россией Депутат украинского парламента (Верховной рады) Александр Дубинский предполагает, что глава киевского режима Владимир Зеленский собирается в ближайшее время изменить свою позицию по переговорам с Россией.
Комментарии
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Елена Тимонина
Зеленскому верить нельзя, будет как с Минскими соглашениями, пока мы ждали и верили, он укрепил и увеличил свою армию и сейчас будет также, он марионетка в руках США и Евросоюза
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21 час.
СМ
Сергей Медведев
Самое результативное будет сейчас-это отправить этого фигляра в гости к Анастасио Сомосе,к Альфредо Стресснеру,к другим диктаторам,которые сейчас на небесах и перед Богом ответ держат.
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17 час.
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