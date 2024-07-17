Допинговое дело китайских пловцов: осмелится ли WADA сделать Америке так же больно, как России?

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может лишить Антидопинговое агентство США (USADA) статуса соответствия, что приведет к автоматическому запрету на проведение в США крупных соревнований, в том числе Олимпийских игр в 2028 и 2034 годах.
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