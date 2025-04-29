Россия заняла четвертое место в топе лучших экономик мира 2024 года

РИА Новости/Наталья Селиверстова Россия в 2024 году заняла четвертое место среди пяти стран по вкладу в прирост глобального Валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности, следует из данных Международного валютного фонда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии