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Япония осудила Россию за намерение разместить ядерное орудие на территории Белоруссии

Япония осудила Россию за намерение разместить ядерное орудие на территории Белоруссии

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно прокомментировал решение России разместить свое тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии летом текущего года.

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