Грань очевидного. Авторская программа Юрия Селиванова

Юрий СЕЛИВАНОВ Выпуск №142. Миссия выполнима – назло России и здравому смыслу Очередную наполеоновскую идею американских стратегов может спасти от бесславного конца только Солнце, если оно растопит все льды за Полярным кругом и если Штаты до этого времени доживут.