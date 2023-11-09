Грань очевидного. Авторская программа Юрия Селиванова

Юрий СЕЛИВАНОВ Выпуск №142. Миссия выполнима – назло России и здравому смыслу Очередную наполеоновскую идею американских стратегов может спасти от бесславного конца только Солнце, если оно растопит все льды за Полярным кругом и если Штаты до этого времени доживут.
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