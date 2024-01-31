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Министр обороны Греции не исключил продажу США «лишних» артиллерийских снарядов для Украины

Министр обороны Греции не исключил продажу США «лишних» артиллерийских снарядов для Украины

Греция не исключает поставки Украине боеприпасов, но только с истекающим сроком годности. С таким заявлением выступил министр обороны страны Никос Дендиас, пытаясь объяснить появившуюся информацию о том, что США просят у греков оружие для Киева.

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