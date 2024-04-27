Врач Белоусов: мясо для шашлыка должно иметь розовый цвет

Выбирая мясо для шашлыка, важно обратить внимание на несколько параметров, в том числе на цвет. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.