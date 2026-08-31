В РФ вложили 100 млрд рублей в перезапуск автозаводов

В реадаптацию заводов ушедших иностранных автопроизводителей вложено около 100 млрд рублей, еще больше средств направлено на локализацию автокомпонентов.
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