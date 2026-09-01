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Жители Орла, не поверившие счётчики в срок, понесут убытки

Жители Орла, не поверившие счётчики в срок, понесут убытки

Поверка счётчика – важная процедура, игнорирование которой влечёт череду неприятностей. Сразу после истечения срока поверки счётчик приравнивается к неисправному и оплату будут начислять по среднемесячному потреблению за последние 6 месяцев.

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