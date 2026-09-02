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Регионы России

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Авиакомпания Pegasus возобновила полёты в Россию и вводит дополнительные рейсы

Авиакомпания Pegasus возобновила полёты в Россию и вводит дополнительные рейсы

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что туроператоры рассчитывают на полную стабилизацию расписания к концу дня 2 сентября.

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