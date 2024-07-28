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Царьград

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Русский космонавт ответил на вопрос, действительно ли американцы были на Луне

Русский космонавт ответил на вопрос, действительно ли американцы были на Луне

По словам Артемьева, сомнений, что американцы были на Луне, нетВ 1969 году астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин обрели неимоверную известность, когда ступили на поверхность Луны.

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