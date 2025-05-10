В США придумали простой и надёжный спидометр для спутников** Скорость движ...

В США придумали простой и надёжный спидометр для спутниковСкорость движения спутников по орбите составляет тысячи километров в час и без точной информации о ней велика вероятность столкновений или, по крайней мере, постоянное ожидание столкновений, что может быть ещё хуже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)