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Мировое обозрение

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В Германии объявили о передаче Украине ракет PAC-2 из запасов бундесвера

В Германии объявили о передаче Украине ракет PAC-2 из запасов бундесвера

Германия объявила о новой партии военной помощи Украине: Берлин передаст ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных комплексов Patriot.

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