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Музей УГМК и группа «Чайф» претендуют на статус «Достояние Среднего Урала»

Музей УГМК и группа «Чайф» претендуют на статус «Достояние Среднего Урала»

Стали известны номинанты этого года на получение статуса «Достояние Среднего Урала». Как сообщает ДИП, в списке 15 организаций, творческих коллективов и объектов исторического наследия, в том числе – рок-группа «Чайф», мотоцикл «Урал», Белоярская АЭС, музейный комплекс УГМК, аэропорт Кольцово, парк «Оленьи ручьи», сказы Бажова.

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