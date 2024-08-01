Музей УГМК и группа «Чайф» претендуют на статус «Достояние Среднего Урала»

Стали известны номинанты этого года на получение статуса «Достояние Среднего Урала». Как сообщает ДИП, в списке 15 организаций, творческих коллективов и объектов исторического наследия, в том числе – рок-группа «Чайф», мотоцикл «Урал», Белоярская АЭС, музейный комплекс УГМК, аэропорт Кольцово, парк «Оленьи ручьи», сказы Бажова.