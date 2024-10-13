Ростислав Ищенко *** Бытовые убийства, как правило, бывают случайными: кто-то слишком много выпил, или оказался излишне вспыльчивым, неадекватно оценил ситуацию – и вот вам свежий труп и убийца, не понимающий как это произошло, ведь он этого не хотел.
Логика убийства Украины
Комментарии
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М
Мария
Украина преподала всему миру урок того, к чему приводят Майданы.
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15 час.
ВТ
Врам Тавризов
Прямое убийство Укры невозможно по многим причинам Оставшаяся Укра - ее ждёт эконом удушение западом на многие годы и достаточно долговое существование без приемлемого развития благосостояния населения Жизнь после Зели в потёмках - только совместное желание Ряф? И части стран Европы ( причём Польша и Венгрия могут по сути оформить свои протектораты) взамен де-юре получения под себя кусков остатков Укры Сама Укра, без армии, без нациков, нейтральной зоной и тп потеряет интерес для любых интриг других стран - восстанавливать даже остатки Укры стоит времени и труда ее же населения, не говоря уже о деньгах
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11 час.
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