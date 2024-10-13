Логика убийства Украины

ВТ

Врам Тавризов

Прямое убийство Укры невозможно по многим причинам Оставшаяся Укра - ее ждёт эконом удушение западом на многие годы и достаточно долговое существование без приемлемого развития благосостояния населения Жизнь после Зели в потёмках - только совместное желание Ряф? И части стран Европы ( причём Польша и Венгрия могут по сути оформить свои протектораты) взамен де-юре получения под себя кусков остатков Укры Сама Укра, без армии, без нациков, нейтральной зоной и тп потеряет интерес для любых интриг других стран - восстанавливать даже остатки Укры стоит времени и труда ее же населения, не говоря уже о деньгах