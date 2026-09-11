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Мнение: «Литва осознает последствия размещения на территории ЯО, но не хочет отставать от остальных стран НАТО», – Андрей Кошкин

Мнение: «Литва осознает последствия размещения на территории ЯО, но не хочет отставать от остальных стран НАТО», – Андрей Кошкин

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в программе «Мнение» прокомментировал намерение Литвы снять запрет на размещение ядерного оружия на своей территории.

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