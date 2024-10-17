Расчет зенитного ракетного комплекса «Оса - АКМ» ВДВ группировки войск "Днепр" в ходе боевой работы уничтожил два разведывательных беспилотника ВСУ

Расчеты ЗРК «Оса» зенитного ракетного полка гвардейского десантно-штурмового соединения несут круглосуточное дежурство в своей зоне ответственности и выполняют задачи по воздушному прикрытию командных пунктов и артиллерии соединения ВДВ на левом берегу Днепра.