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Ираола: «Когда бьет другой игрок, кажется, что до ворот далеко. Когда бьет Собослаи — веришь, что он может забить»

Ираола: «Когда бьет другой игрок, кажется, что до ворот далеко. Когда бьет Собослаи — веришь, что он может забить»

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:1) в матче 3-го раунда Кубка лиги и оценил гол Доминика Собослаи в компенсированное время.

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